Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Boğazköy ve civarındaki bölgeye 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Asok Villaları Bölgesi ve Arpalıklı Taşocakları bölgesine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceği uyarısı yapılarak, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.