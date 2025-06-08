Geçtiğimiz aylarda yetkililer ve gönüllüler tarafından titizlikle temizlenen Ciklos Cep Alanı ve Boğaz Piknik Alanı, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen yeniden çöp yığınlarıyla doldu. Plastik şişeler, yiyecek ambalajları, tek kullanımlık ürünler ve daha birçok atık, doğa içinde nefes almak isteyen vatandaşlara kötü bir manzara sunuyor.

Her temizlik çalışmasından sonra doğaya olan bu vurdumduymaz tavır, çevre bilincinin hâlâ yeterince yerleşmediğini gözler önüne seriyor. Oysa bu alanlar, sadece dinlenmek ya da vakit geçirmek için değil, geleceğe nefes bırakmak adına da korunmalı.

Doğayı korumak sadece temizlikle olmaz; farkındalık, sorumluluk ve iş birliğiyle olur. Vatandaşlar, piknik yaptıktan sonra geride hiçbir atık bırakmamalı; “Benim bıraktığım ne olacak ki?” düşüncesiyle hareket etmek, toplumsal çevre duyarlılığını yok ediyor.

Ayrıca, yerel yönetimlerin de bu konuda daha sürdürülebilir adımlar atması, çevre denetimlerini artırması, bilgilendirici uyarı levhaları yerleştirmesi ve gerekirse cezai uygulamaları daha aktif hale getirmesi gerekiyor.

Doğa hepimizin ortak evidir. Bu evi korumak, temiz tutmak ve gelecek nesillere bırakmak, yalnızca belediyelerin değil, her bireyin sorumluluğudur.