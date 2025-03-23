Boğazköy'de yaşayan Mehmet Berişbek (E-51) ve Girne'de yaşayan İbrahim Yılmaz, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, saat 16.45’te Boğazköy'de cadde üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berişbek’in ölüm sebebi otopsisinin ardından belli olacak.

Girne’de bulunduğu restoran içerisinde, saat 19.00 sıralarında, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Yılmaz’ın ölüm sebebi de otopside belirlenecek.

Polis soruşturması devam ediyor.