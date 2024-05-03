Boğazköy’de karavan olarak kullanılan van araçtaki güneş panellerinin bağlı olduğu akülerin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, karavanın arka bölümü yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nurettin Ersin Paşa Caddesi'nde bugün saat 15.15'te, yol kenarında park halinde bulunan Feza Sakiner’e ait karavan olarak kullanılan van araç içindeki güneş panellerinin bağlı olduğu akülerin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu karavanın arka bölümü kısmen yanarak, hasar meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.