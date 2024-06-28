Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlık ve çifte standartlara karşı birlikte mücadele etmek bizim asli ve kutsal görevlerimiz arasındadır” dedi.

Bolat, KKTC’ye karşı uygulanan özellikle batı kaynaklı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkıların artarak, devam edeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Türkiye Cumhuriyeti’nden iki adet Mobil X-RAY cihazının KKTC’ye hibe edildiğini ifade ederek, gümrüklerin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir adım attıklarını kaydetti.

TC Ticaret Bakanı Bolat ve Maliye Bakanı Berova, Gazimağusa Limanı’nda yer alan Mobil X-RAY Tarama Sistemi Teslim Töreni’nde konuşma yaptı.

-Bolat

TC Ticaret Bakanı Bolat herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, bugünün, KKTC ekonomisi açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

“KKTC bizim için dostluğun ve kardeşliğin çok ötesindedir” diyen Bolat, KKTC’nin ülke olarak bağımsızlığına büyük önem verdiklerini kaydetti. “Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz” diye konuşan Bolat, KKTC’ye karşı uygulanan özellikle batı kaynaklı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkılarının artarak, devam edeceğini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ileten Bolat, Erdoğan’ın, her uluslararası platformda, KKTC’nin bağımsızlığı ve tanınması yolunda çok büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlık ve çifte standartlara karşı birlikte mücadele etmek bizim asli ve kutsal görevlerimiz arasındadır” diyen Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, KKTC için de büyük bir gelişme ve yükselme dönemi olacağını belirtti.

-“İki buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini daha yükseklere çıkarmak kararlılığındayız”

Türkiye ile KKTC arasında geçen yıl ulaştıkları iki buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini daha yükseklere çıkarma kararlılığında olduklarını ifade eden Bolat, açılışı yapılacak cihazın TC ile KKTC hükümeti arasındaki iş birliğinin en somut göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti. Bolat, cihaz ile KKTC gümrüklerinin güvenliğinin sağlanacağını, kayıt dışılık ve kaçakçılıkla mücadelede ilerleme sağlanacağını ve KKTC’nin maliye gelirlerinin artmasıyla birlikte ülke için yapılacak yatırımların karşılığının artacağını ifade etti.

İki bakanlık arasında 12 Haziran’da imzalanan anlaşma çerçevesinde Mobil X-Ray cihazının ikincisinin de bir-bir buçuk ay içerisinde Girne Limanı’na monte edilerek, açılışının yapılacağını dile getiren Bolat, ayrıca Bakanlık olarak kayıt dışı ticari faaliyetleri engellemek amacıyla iki adet bavul X-Ray cihazını, iki tane de narkotik köpeğini KKTC’ye göndereceklerini kaydetti.

-“Fuarlarda KKTC firmalarına Bakanlık olarak yer tahsis edeceğiz”

TC Ticaret Bakanı Bolat, KKTC ürünlerinin, uluslararası tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak üzere Türkiye’nin katıldığı yurt dışı ve yurt içi fuarlarda, KKTC firmalarına Bakanlık olarak yer tahsis edeceklerini belirtti.

KKTC’de üretilen narenciye ürünlerinin muhafazası için ilk planda 15 bin ton, daha sonra 40 bin tona çıkacak soğuk hava deposu için de anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Bolat, deponun inşasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, finansmanını ise TC’nin sağlayacağını söyledi.

-“KKTC’nin gösterdiği büyük ekonomik gelişme ve yenileme övünç kaynağı”

Ortak değerler ve hedefler doğrultusunda hareket ederek, Türkiye ve KKTC’nin barış, istikrar ve refahın artırılması için birlikte çalışmalara devam edeceğini dile getiren Bolat, Türkiye’de son 20 yılda yapılan bütün altyapı, üstyapı, modernizasyon, ulaştırma, sanayi ve tarımdaki bütün gelişmelerin aynısının KKTC’de de yapılmış olması ve KKTC’nin gösterdiği büyük ekonomik gelişme ve yenilemenin övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Bunun dostlar için iftihar, dost olmayanlar için ise kıskançlık vesilesi olduğunu belirten Bolat, “Türkiye yükseldikçe ve güçlendikçe, KKTC de yükselecek ve güçlenecektir” dedi.

KKTC’nin hızla büyüyen ve güçlenen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden TC Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’den özel sektörün KKTC’de 450 Milyon dolara ulaşan yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarının bir buçuk milyar doları bulan çalışmaları ile KKTC’ye önemli bir katkı ve destek sağlandığını söyledi.

Mobil X-Ray cihazının hayırlı, uğurlu olmasını ve maliyeye katkı sağlamasını dileyen Bolat, “TC Ticaret Bakanlığı olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Berova: “Gümrüklerimizin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir adımı atmış olacağız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin gümrük güvenliği açısından "devrim yaratabilecek" bir adım için toplandıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nden iki adet Mobil X-RAY cihazının KKTC’ye hibe edildiğini kaydetti.

Bugün bir cihazın Gazimağusa Limanı’nda hizmete açılacağını dile getiren Berova, diğer cihazın ise bir-bir buçuk ay sonra altyapısı hazırlanarak, Girne Limanı’na kurulacağını söyledi. Berova, “Böylelikle gümrüklerimizin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir adımı atmış olacağız” dedi.

Gümrük otomasyon sisteminin geliştirilmesi için de çalışmaların son hızla devam ettiğini ifade eden Bakan Berova, ilerleyen aylarda iki ülkenin gümrükleri arasındaki bilgi transferlerini otomasyon yoluyla alıp, gönderebileceklerini söyledi. Berova, bu şekilde zaman kaybının indirileceğini vurguladı.

Gazimağusa Limanı’nın, liman hizmetlerinin daha iyi verilmesi için bölgede özelleştirme çalışması olduğunu dile getiren Bakan Berova, “Limanlarımızı da yaklaşık bir-iki ay içerisinde bu alanda daha iyi hizmet verebilecek hale sokacak ihale şartnamesini de hazırlamış olacağız” dedi.

Berova, Başbakan’ın talimatlarıyla KKTC’yi daha ileriye götürebilme adına her türlü adımı atma gayretin içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.