Türkiye'de Bolu Belediyesi, 1.5 ayda aralarında AKP İl Başkanı Suat Güner, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de bulunduğu 781 kişiye sigara izmaritlerini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL para cezası uyguladı.

TANJU ÖZCAN: KARARLIYIZ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Bolu olarak, Türkiye'nin en temiz şehri olmakta kararlı olduklarını belirterek, "Üzülerek paylaşıyorum, başta CHP ve AKP İl Başkanları dahil son 1,5 ayda sokağa, kaldırıma, yeşil alanlara izmarit ve çöp atan 781 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanmıştır. Hassasiyet göstermeyen kim olursa olsun biz kararlıyız, bilesiniz. Lütfen yapmayın" dedi.