Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele ekiplerince, son altı günde düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 55 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik altı gündür süren operasyonlarda 301 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zanlılardan 50'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 39’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini veren Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek "çocuk müstehcenliği", "dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerine dikkati çekerek, 55 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

"Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." uyarısında bulunan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.