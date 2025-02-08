Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Bölükbaşı, Kolan British Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nadir’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, bugün itibarıyla sağlık durumunda önemli bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Bölükbaşı, Nadir’in sağlık durumuyla ilgili açıklamasında ,“Kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla her gün düzenli bilgilendirme yapacağımızı bir kez daha hatırlatırız” dedi.