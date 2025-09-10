Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 10.479,17 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,92 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.479,17 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen yüzde 8,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi.

Küresel piyasalar, ABD'deki tarım dışı istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonun ardından ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle alıcılı bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 10.554,24 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla günün ilk yarısını önceki kapanışının altında tamamladı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.