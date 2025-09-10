Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı.

TEKNOFEST organizasyonundan yapılan açıklamada, TEKNOFEST’in bu yıl 13. kez İstanbul’da 17-21 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Geleceğin teknolojilerine tanıklık etmek, milli projeleri yakından görmek ve etkinliklerde yer almak isteyen herkesin Festivale katılabileceği kaydedilen açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu ve online kayıt yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, bu yıl ilk durağı KKTC’de olan festivalin, ardından TEKNOFEST Mavi Vatan ile devam ettiği ve son durağının 17-21 Eylülde Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST İstanbul olacağı kaydedildi.

TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımların 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacağı; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği belirtilen açıklamada, bunun yanında hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi deneyimlerin yer alacağı ifade edildi.

Festival kapsamında her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerektiğine, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçi giriş-çıkışlarının 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabileceği kaydedildi.

TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.