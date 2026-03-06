Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 12.985,09 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,85 puan ve yüzde 0,72 azalışla 12.985,09 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,27 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 2,20 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.