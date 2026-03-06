Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede genişleme riski bulunan İran'a yönelik saldırılarla ilgili diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran’daki gelişmeleri çok yakından izlediklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve artmasından endişe ettiklerini, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.

“DÜNYA İÇİN İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI OLUR”

Erdoğan, İran’daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye’nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, bölgedeki ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde liderler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınadı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.