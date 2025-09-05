Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 10.810,48 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan ve yüzde 0,17 azalışla 10.810,48 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 1,88 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,56 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı tarım dışı istihdam verilerine çevrilirken, güne pozitif başlayan ve 10.900 puanı test eden BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.