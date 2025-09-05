Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince bin 200 metre açıkta kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı kameraya yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, 6 yaşındaki Y.Ö. can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi.
Y.Ö'nün denizde akıntıya kapılması üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
Bölgeye intikal eden ekiplerce Y.Ö. denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarıldı.
Karaya çıkarılan çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Y.Ö'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.