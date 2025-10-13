Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 10.642,45 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,91 puan ve yüzde 0,73 azalışla 10.642,45 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endekslerde tek yükselen yüzde 0,34 ile ticaret, en çok düşen yüzde 2,15 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Türkiye’de ağustosta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulunmuştu.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın ise destek, 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç konumunda olduğunu kaydetti.