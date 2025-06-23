Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,94 düşüşle 9.116,97 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,52 ile spor oldu.