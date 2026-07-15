Afrika ülkesi Botsvana’daki Karowe Madeni’nde 1305 karatlık elmas çıkarıldı.

Madeni işleten firmadan yapılan açıklamada, çıkarılan 1305 karatlık elmasın "Karowe’den şimdiye kadar çıkarılan 1000 karatın üzerindeki 10. elmas" olduğu belirtildi.

Açıklamada, keşfin Karowe’nin büyük ve yüksek kaliteli elmaslar bakımından sahip olduğu olağanüstü potansiyeli bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Elmasın, açık ocaktan çıkarılan malzeme ile daha önce çıkarılarak stoklanan cevherin işlenmesi sırasında bulunduğu, bu nedenle kaynağının kesin olarak belirlenemediği bildirildi.

Karowe’de daha önce 1109 karatlık Lesedi La Rona ile son yüz yılı aşkın sürede keşfedilen en büyük elmas olan 2488 karatlık Motswedi çıkarılmıştı.