Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 104,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 104,44 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 101,13 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ilave ham petrol kargoları sevk edeceğine ilişkin haberlerin Orta Doğu'daki arz kesintilerine yönelik endişeleri azaltması etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan, Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Asya'daki rafinerilere daha fazla ham petrol teklif etti.

Bu gelişme, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırıların küresel arz üzerindeki etkisini kısmen azaltabileceği beklentisiyle fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklaması ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ise Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz, güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD petrol stoklarında azalış

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalışla 423 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 400 bin varil azalarak 285 milyon varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil artışla 207 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 106,14 doların direnç, 104,14 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.