Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 94,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 95,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 gerileyerek 94,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,06 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki düşüşte, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilime karşın ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya arzı sürdürmesinin kısa vadede piyasaları rahatlatması ve küresel ilave arz beklentilerinin güçlenmesi etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 100 bin varil azalarak 286 milyon 600 bin varile geriledi.

Stratejik rezervlerden piyasaya ilave petrol sunulması kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, stokların 1982'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ABD'nin olası yeni arz kesintilerine karşı kullanabileceği tamponun daraldığına işaret ediyor.

Ayrıca, Venezuela'da petrol üretimini artırmaya yönelik yeni yatırım anlaşmaları da küresel piyasalarda ilave arz beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'li enerji şirketi Chevron ve İtalyan enerji şirketi Eni, Venezuela'daki petrol projelerini genişletmeye yönelik yeni anlaşmalar imzaladı.

Chevron, ülkedeki ortak girişimleri aracılığıyla gelecek 5 yılda 7 milyar dolardan fazla yatırım yaparak Venezuela'daki üretimini iki kattan fazla artırıp günlük yaklaşık 600 bin varile çıkarmayı planlıyor. Eni ise halihazırda günlük yaklaşık 12 bin varil üretim yapan bir sahanın geliştirilmesi ve işletilmesini üstlendi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da yeni yatırımlar ve anlaşmaların Venezuela'nın petrol üretimini gelecek birkaç yıl içinde iki kattan fazla artıracağını belirtti. Venezuela'nın mevcut petrol üretimi günlük yaklaşık 1,25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin belirsizlikler arz endişelerini canlı tutarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.