Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 94,07 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,74 artarak 96,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 88,52 dolardan alıcı buldu.

Yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyelerinde seyreden fiyatlardaki artışta, ABD ile İran arasında artan çatışmaların yanı sıra bölgedeki iki kilit enerji koridoru Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 97,99 doların direnç, 91,71 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.