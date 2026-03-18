Dün 104,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,5 azalışla 100,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varması etkili oldu.

IKBY, dün yaptığı açıklamada, söz konusu ihracatın yeniden başlatılması için Bağdat yönetimiyle mutabakata varıldığını bildirdi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada, "ülkenin karşı karşıya olduğu olağanüstü koşullar ve bu zorlu sürecin aşılmasına yönelik ortak sorumluluk" gerekçesiyle, boru hattı üzerinden petrol akışının en kısa sürede yeniden başlatılacağını belirtti.

Söz konusu gelişme, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yol açtığı arz kesintilerine ilişkin endişeleri bir miktar hafifletirken, savaşın üçüncü haftasına girmesine rağmen gerilimin düşeceğine dair güçlü bir işaret bulunmaması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankasının gün içinde açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda temkinli bir seyir izlenmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, İran kaynaklı petrol fiyat artışlarının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği endişesiyle Bankadan gelebilecek mesajları yakından takip ediyor.

ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 6,6 milyon varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi stoklarda 600 bin varil azalış yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 101,97 doların direnç, 100,03 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.