ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir ambargolar nedeniyle yakıt kıtlığıyla karşı karşıya kalan Küba'nın "kaybetmiş bir ülke" olduğunu savunarak, adayı “elde edeceğine” inandığını söyledi.

Beyaz Saray'da basının sorularını yanıtlayan Trump, "Hayatım boyunca ABD'nin Küba gündemini duydum. 'ABD ne zaman yapacak?' diye konuşuluyordu. Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Trump, Küba'yı almakla ne kast ettiği sorulduğunda ise, "Evet, bir şekilde almak. Özgürleştirmek ya da elde etmek. Onunla ne istersem yapabilirim. Çok zayıf bir ülke" dedi ve Küba'nın "güzel bir ada" olduğunu söyledi.

Küba uzun süredir Trump'ın gündeminde. ABD Başkanı, İran'daki hedeflere ulaşıldıktan sonra Küba'yı gündeme alacaklarını sık sık dile getiriyordu.

Küba yönetimi ise ABD'nin söz konusu açıklamalarına tepkili.

Öte yandan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile artan gerginliğin azaltılması için iki ülke arasında görüşmelerin başladığını söyledi.

Diaz-Canel, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada müzakerelerin "iki ulus arasındaki ikili farklılıklara diyalog yoluyla çözüm bulmak amacıyla" yürütüldüğünü söyledi.

Küba adına müzakereleri, ülkenin eski liderinin aynı isimli torununun yürüttüğü konuşuluyordu.

Kırk bir yaşındaki Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raúl Castro'nun torunu, sağ kolu ve koruması.

Havana yönetimi henüz bu haberi doğrulamadı.