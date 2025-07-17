Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,07 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve ABD'deki güçlü talep görünümü etkili oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin işaretler de fiyatları yükselten bir diğer unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 3,9 milyon varil azalarak 422,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Günlük ham petrol üretimi ise 10 bin varil düşüşle 13,37 milyon varil seviyesine indi.

Stoklardaki düşüş, güçlü iç talebe işaret ederken, üretimdeki azalma da arz endişelerini artırdı.

Teknik olarak Brent petrolde 72,62 dolar direnç, 64,30 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.