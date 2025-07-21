Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,64 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarıyla destekleniyor.

Yaptırımların küresel arz tarafında kesinti yaratabileceğine yönelik endişeler, piyasalarda yukarı yönlü fiyatlamaları destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,47 doların direnç, 65,82 doların ise destek olarak izlenebileceği kaydediliyor.