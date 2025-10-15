Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,10 dolardan alıcı buluyor.

Dün 63,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 62,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,28 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansının 2026'da küresel arz fazlası oluşabileceği uyarısı ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının yeniden ivmelenmesi etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.

Zorlu makroekonomik koşullar ve ulaşımın elektrifikasyonu, petrol tüketimindeki artış hızındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca, küresel petrol arzı eylülde günlük 760 bin varil artarak 108 milyon varile ulaştı. Bu artışta, Orta Doğu öncülüğünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üretiminin günlük 1 milyon varil artması etkili oldu.

Küresel petrol arzının bu yıl 3 milyon varil artışla günlük 106 milyon 100 bin varile, gelecek yıl ise 2 milyon 400 bin varil artışla bu seviyenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Mevcut üretim anlaşmasına göre OPEC+ ülkelerinin ise bu yıl 1 milyon 400 bin varil ve gelecek yıl 1 milyon 200 bin varil ek üretim yapması planlanıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini yarın açıklayacak.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında olası tarife çekişmesinin yeniden alevlenebileceğine işaret eden gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "harika" ilişkilerinin olduğunu belirterek, bunun bazen gerginleşebildiğini söyledi.

Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu ifade eden Trump, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i yüzde 100 ek gümrük vergisiyle tehdit etmiş, daha sonra "her şeyin yoluna gireceğini" belirterek tansiyonu düşürmeye çalışmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.