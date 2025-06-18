Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,63 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 74,63 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanması çabalarının etkisiyle düştü.

ABD'nin Hamas'la esir takası ve Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes teklif ettiğine yönelik haber akışı, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun ise Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail üzerinde özel etki sahibi ülkeleri, sorumlu davranarak gerilimi düşürecek, çatışmanın yayılmasını önleyecek tedbirleri almaya çağırdı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikler ve Washington'un izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişeler de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Fed'in bu akşam düzenlenmesi planlanan toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın eylülde yılın ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71'e geriledi. Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini zayıflatacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,60 doların direnç, 66,96 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.