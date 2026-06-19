Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 80,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 79,85 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 80,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,49 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere rağmen, müzakerelere ilişkin çelişkili haber akışının yarattığı belirsizlik ve artan risk algısı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,19 doların direnç, 78,79 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.