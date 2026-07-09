Britney Spears'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak biyografi filmi için hazırlıklar hız kazandı.

Edinilen bilgilere göre, "New Girl" ve "Dying for Sex" dizilerinin yaratıcısı Liz Meriwether, filmin senaryosunu yazmak üzere Universal Pictures ile anlaşmaya vardı.

Yönetmen koltuğunda ise son dönemin ses getiren yapımlarından Wicked filmleriyle adından söz ettiren Jon M. Chu oturacak. Filmin yapımcılığını da yine Wicked'ın yapımcısı Marc Platt üstlenecek.

Proje, Britney Spears'ın 2023 yılında yayımlanan ve dünya genelinde milyonlarca satan "The Woman in Me" adlı otobiyografisinden uyarlanacak.

Kitapta Spears; çocukluk yıllarından müzik kariyerine, şöhretin getirdiği baskılardan ruh sağlığıyla mücadelesine, Justin Timberlake ve Kevin Federline ile yaşadığı ilişkilerden uzun yıllar gündemde kalan yasal vasilik sürecine kadar hayatındaki en çarpıcı olayları samimi bir dille anlatıyor.

Universal Pictures projeye ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Britney Spears hayranlarının merakla beklediği biyografi filmi, şimdiden Hollywood'un en dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.