Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt görevden alındı.

Resmi Gazeteye göre, Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası uyarınca görevden alınmasına karar verdi.

-DAÜ VYK’da görevden alma ve atama önerisi

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’na, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine başkan olarak atanan Şemi Bora’nın görevden alınmasını ve yerine Recai Ergün’ün başkan olarak atanmasını önerdi.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın Cumhurbaşkanı'na verdiği yetki uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine başkan olarak atanan Şemi Bora'nın, çalışma işleyişi, düzeni, işbirliği ve koordinasyonu sağlamasında aksaklık yaşanması gerekçesiyle görevden alınması ve kalan süresini tamamlaması için yerine Recai Ergün'ün başkan olarak atanması önerildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Recai Ergün'den boşalan üyeliğe ise Hulus Hulusioğlu’nun atanması yanında Turan Büyükyılmaz'ın da çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması gerekçesiyle görevden alınması ve yerine Hasan Esen'in atanmasının Cumhurbaşkanı'na önerilmesine karar verdi.