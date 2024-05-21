Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi yapılan açıklamaya göre, AB Genel İşler Konseyi’nin gündeminde 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının hazırlıkları ile Polonya’da hukukun üstünlüğüyle ilgili 7’nci maddeye ilişkin sürecin bulunacağını yazdı.

Konsey çalışmaları sırasında hukukun üstünlüğüyle ilgili yıllık diyalog çerçevesinde Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg’daki hukukun üstünlüğüyle ilgili durumun ele alınacağını yazan gazete, Kombos’un toplantı sırasında Güney Kıbrıs’la ilgili durumu ortaya koyacağını ve alınan önlemlere atıfta bulunacağını ekledi.