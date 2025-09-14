Bu akşam Türkiye ile Almanya arasında oynanacak Eurobasket 2025 final maçı Girne Amfi Tiyatro’da dev ekrandan gösterilecek.

Girne Belediyesi, basketbol severleri saat 21.00’de başlayacak maçı izlemeye davet etti.

Belediye yazılı açıklamasında, finali birlikte izlemek isteyenler için Girne Amfi Tiyatro kapılarının saat 20.00’de açılacağı ve gösterinin ücretsiz olacağını da belirtti.