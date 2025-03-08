Kadınlar için hak, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı temsil eden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünyada olduğu gibi KKTC'de de etkinliklerle kutlanıyor.

Başta kadın örgütleri olmak üzere birçok örgüt gün nedeniyle eylemler, etkinlikler düzenlerken, devlet ve hükümet yetkilileriyle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri mesajlar yayımlayarak günün önemini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 2025 yılı için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını ‘Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları İçin: Haklar, Eşitlik, Güçlendirme’ olarak belirledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün internet sitesinde ise "Acccelerate Action (Eylemi Hızlandır) teması seçildi.

-Ülke çapında etkinlikler düzenleniyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin organizasyonuyla birçok kadın örgütü bu sabah 10.30’da Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı'na ve ardından da Zübeyde Hanım Büstü'ne çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Melek Baştaş'ın konuşma yaptığı törende, kadınların toplumsal hayattaki yeri, emeği ve mücadelesine olan saygıyı ifade edildi.

-Sergi

Yıltan Taşçı Akademisi tarafından düzenlenen “İz Bırakan Kadınlarımız 1” adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa Sanat Merkezi M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda bugün saat 11.00’de açıldı.

-Toplumsal Mücadele Platformu

Toplumsal Mücadele Platformu'nun 8 Mart etkinlikleri de devam ediyor. Mağusa Kültür Derneği’nin organize ettiği kitap okuma etkinliği, bugün saat 14.00’te Desdemona Parkı’nda başlayacak. Ardından saat 15.30’da Gazimağusa Sulu Çember’den “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dayanışma Yürüyüşü” düzenlenecek. Yürüyüşün ardından saat 17.00’de Bandabulya’da Grup Detay konser verecek.

-Eylem saat 15.00'te

Lefkoşa Kumsal Park’ta bugün saat 15.00’te, 8 Mart Organizasyon Komitesi tarafından “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla bir eylem düzenlenecek.

-GAÜ'de salı günü panel yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” nedeniyle düzenleyeceği anma paneli, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde salı günü saat 11.00'de yapılacak.

Etkinliğin konuşmacıları Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı olacak.

-8 Mart’ın tarihçesi

8 Mart’ın tohumları 1908'de New York'ta 15 bin tekstil işçisi kadının daha kısa çalışma saatleri, daha iyi ücret ve seçme hakkı talebiyle yürümeleriyle atıldı.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya atan ilk kişi ise Alman komünist ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'di. Zetkin, 1910 yılında Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi. Konferansa 17 farklı ülkeden katılan 100 kadın, Zetkin'in önerisini oy birliğiyle kabul etti.

İlk uluslararası etkinlikler 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi.

Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yıl dönümü 2011 yılında büyük organizasyonlarla kutlandı.

1977'de Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etmesiyle gün resmiyet kazandı. BM her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı.