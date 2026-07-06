Altın fiyatları 6 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Temmuz alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.261,7000
6.262,6180
ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?
4.169,88
4.170,71
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
10.018,7200
10.239,3800
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
19.971,33
20.474,74
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
40.735,00
41.065,00