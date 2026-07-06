Altın fiyatları 6 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Temmuz alış - satış tablosu...

ALTIN FİYATLARI | Hafta değer kaybıyla başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

6.261,7000

6.262,6180

Gram 6 bin 300 lirayı aştı! Çeyrek ve gram, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte güncel rakamlar

ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

4.169,88

4.170,71

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
İçeriği Görüntüle

10.018,7200

10.239,3800

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

19.971,33

20.474,74

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

40.735,00

41.065,00