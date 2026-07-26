Burhanettin Duran, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

​Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Burhanettin Duran, "Filenin Sultanları"nın kazandığı büyük başarıdan dolayı duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi.

​Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

​"Tebrikler #FileninSultanları, Tebrikler Şampiyon 👏🏆

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum.

Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."