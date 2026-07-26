Burhanettin Duran, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Burhanettin Duran, "Filenin Sultanları"nın kazandığı büyük başarıdan dolayı duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi.
Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tebrikler #FileninSultanları, Tebrikler Şampiyon 👏🏆
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum.
Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."