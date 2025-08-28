Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA’nın aktardığına göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ile 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor.

-Hatay Antakya'da orman yangını

Öte yandan Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.