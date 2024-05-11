Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları hedefinde yoğun antrenman ve yarışma periyodu devam ediyor. Bu çerçevede Buse, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 2. International High Jump Meeting Berlin Citadel organizasyonunda yarışarak ikinci oldu. Yüksek atlama branşında Buse, 1.90’lık derecesi ile ikinci olarak kürsüde yer aldı ve Olimpiyat hedefi ile sürdürdüğü sezonda bir yarışmayı daha kürsüde noktaladı.

Buse 2 Mayıs’ta İspanya’nın Huelva şehrinde düzenlenen Meeting Iberoamerikano organizasyonunda da 1.90’lık derecesi ile ikinci olarak kürsüde yer almıştı.