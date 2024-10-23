Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yeniden Doğuş Partisi Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz'ın bir televizyon programında Kıbrıs’ı “kambur” olarak nitelendiren ifadelerine tepki gösterdi.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında Kıbrıs’ın Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bu tür söylemler, yalnızca Kıbrıs’ın değerini küçümsemekle kalmaz, milletimizin hafızasına da hakaret niteliğindedir. Türkiye’yi her fırsatta siyasete alet eden zihniyet, Kıbrıs’ı kambur olarak görmekle asıl problemin nerede olduğunu görememektedir. Eğer bir kambur aranacaksa, bu, devlet malının çalınması, yolsuzluklar ve halkın değerlerinin iç edilmesidir,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında hükümet ortaklarını yolsuzlukla da suçlayan Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının onurunu zedeleyen söylemlerin karşısında duracaklarını belirtti.

Büsküvütçü, Kıbrıs’ın Türk milleti için bir kambur değil, gurur kaynağı olduğunu ifade etti. “Bu gerçeği unutanlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” diyerek açıklamasını tamamladı.