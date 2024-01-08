Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınmasıyla ilgili hükümeti ve Dışişleri Bakanlığını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, farklı bir ülkede tutuklanan Kıbrıslı Türk bir avukatla ilgili hükümetin girişim yapmayıp, kaderine terk edildiğini öne sürdü.

Büsküvütçü, “Kürşat serbest bırakılmazsa veya İtalya makamları Rum Yönetimi’ne teslim ederse, KKTC’nin itibarı yara alır, Kıbrıslı Türkler arasında tedirginliğe yol açar. Aynı zamanda bu tutuklanmaların devamı da gelir.” dedi.

Akan Kürşat’ın yaptığı işlemlerin yasal olduğunu, KKTC kanunlarına göre herhangi bir suç işlemediğini söyleyen Büsküvütçü, devlet yöneticilerine, Dışişleri Bakanlığına, vatandaşlarına her koşulda sahip çıkma ve Kürşat için girişim yaparak kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu.