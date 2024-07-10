Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un sahte reçete soruşturması nedeniyle tutuklanan kişilerden hükümet olarak özür dilemesini eleştirdi.

Büsküvütçü yaptığı açıklamada, Bakan Oğuz'u tüm kelepçe takılan kişilerden özür dilemeye çağırdı.

Oğuz’un açıklamalarını skandal olarak nitelendiren Büsküvütçü, mahkemesi devam eden kişilerden hangi gerekçeyle özür dilendiğini sordu; "Eğer bu kişiler suçsuzsa neden yargılanıyorlar?" dedi.

Büsküvütçü, “devleti soymakla suçlanan kişilerden mahkeme sonuçlanmadan özür dilemenin ikiyüzlülük olduğunu” savundu, bu tutumu “devlet ciddiyetinden yoksun” ve “UBP Kurultayı’na hazırlık” olarak nitelendirdi.