28 Mart 2024 Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘14576’ numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "14576" numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

23 Nisan’a özel çekiliş

23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 2 buçuk milyon olarak belirlendi. Çekiliş çıkana kadar çekilecek ve biletler yarından itibaren satışa çıkıyor.