Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü işbirliğinde Büyükkonuk köy meydanında sağlık etkinliği düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlik dün saat 10:00 – 13:30 arasında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Genel Anamnez, Doğru Diş Fırçalama (Ağız Diş Sağlığı) konusunda bilgilendirme ve Kan Şeker Ölçümü, Tansiyon Ölçümü yapıldı.

Akılcı İlaç Kullanımı, Renk Körlüğü, AIDS Bilgilendirme Masası, Heimlich Manevra Standında uzmanlar tarafından, bölge halkının sağlıyla ilgili soruları cevaplandı ve halk sağlık konusunda bilinçlendirildi.