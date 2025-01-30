Çağdaş Müzik Derneği, şubat ayında Türkiye’de Bursa ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de konserler verecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, 10 - 11 Şubat tarihlerinde Bursa’da, Konservatuvar Mezunları Derneği Korosu ve Fatih Erkoç Sanat Akademisi TSM Korosu ile konserler gerçekleştirecek.

Çağdaş Müzik Derneği, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ise 14 Şubat Cuma akşamı “Sevgililer Günü Özel Konseri” ile izleyicilerle buluşacak.

Çağdaş Müzik Derneği, 25 Şubat’ta da İstanbul’da “Yılın en iyi Kültür ve Sanat Derneği Ödülü”nü alacak.