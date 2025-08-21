Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Ciklos’ta çıkan orman yangınına tüm ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Cahitoğlu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangınların artış gösterdiğine dikkat çekerek halkı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Boğazköy Ciklos mevkiinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Cahitoğlu, yangın ihbarının ardından tüm ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını ve söndürme çalışmalarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Cahitoğlu, "Ekiplerimizin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, Polis, İtfaiye ekipleri, Belediye Ekipleri ve Arama Kurtarma Derneklerinin desteğiyle müdahaleler hızlı şekilde sonuç vermiştir. Şu anda soğutma çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkemizde son dönemde küçük de olsa yangınların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Cahitoğlu, bu nedenle halkımız daha dikkatli olmalıdır" dedi.