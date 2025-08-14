Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünü, bakanlığına bağlı daire müdürleri ve bakanlık personeliyle kutladı.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yıl dönümü kapsamında pasta da kesen Gardiyanoğlu iki yılda ekip ruhuyla önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özveri nedeniyle personeline teşekkür eden Gardiyanoğlu, aynı kararlılıkla, hem sosyal güvenlik hem de çalışma hayatına yönelik reformların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.