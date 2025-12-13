Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, baş yönetmeni ve oyuncusu; kurumun ilk müdürü olarak da görev yapan usta tiyatro insanı Hilmi Özen, 12 Aralık 2025 Cuma günü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi Özen için 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 11.00’de Devlet Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlenecek.

Özen, anma töreninin ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları da yayımladığı taziye mesajında, Hilmi Özen’in kurumun “İlk Sahne”den Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na dönüşme sürecinde önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Hilmi Özen, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu.

1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde yer alan Özen, 1967–1990 yılları arasında kurum müdürlüğü görevini üstlendi.

Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını yapan Özen, Yakın Doğu Üniversitesi’nde tiyatro alanında öğretim görevlisi olarak da görev aldı.

Kıbrıs Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunan Hilmi Özen, sanata adanmış yaşamıyla anılmaya devam edecek.