Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki yaşlılar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Girne'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Acapulco Otel sponsorluğunda düzenlenen yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Eşi Zeliş Gardiyanoğlu ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Gadiyanoğlu burada yaptığı konuşmada, yaşlıların gelecek kuşaklara rehber, dün ile bugün arasında bir köprü olduğunu kaydederek, yalnızca yılda bir hafta değil, her zaman yaşlıların yanında olmak için çalıştıklarını ifade etti.

2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini anımsatan Gardiyanoğlu, kalıcı ve sürekli sosyal hizmet politikaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.