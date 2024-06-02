Girne’de bir markette kasiyer olarak çalışan M.A.G’nin (E-30), 17-26 Mayıs tarihleri arasında, alışverişler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 6 bin 899 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı bildirildi.

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Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

-İskele’de hırsızlık...

İskele’de bir markette müşteri olarak bulunan B.B (E-20) ve A.F.T’nin (E-29), markette satışa sunulan 536 TL değerinde bir şişe alkollü içkiyi, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Editör: Burhan CANBAZ