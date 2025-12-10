Din İşleri Başkanı Hakan Moral, şiddetli yağışlardan dolayı evine ulaşamayan veya yolda mahsur kalan vatandaşların camilere sığınabileceğini duyurdu.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışlardan dolayı evine ulaşamayan veya yolda mahsur kalan vatandaşların camilere sığınabileceğini açıkladı.

Moral’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bu gece saatlerinden başlayarak yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar çok yoğun ve kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle evlerine ulaşmakta zorlanan, yolda mahsur kalan veya acil sığınma ihtiyacı duyan tüm vatandaşlar için camilerin açık tutulacağını bildiririz. Yoğun yağış süresince vatandaşlarımızın güvende olması en büyük önceliğimizdir. İhtiyaç duyan herkes, en yakın camimize gelerek güvenli bir şekilde yağışın dinmesini bekleyebilir. Görevli personelimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır bulunacaktır”