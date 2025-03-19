Çamlıbel ve Gazimağusa’da, dün, çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Çamlıbel'de saat 13.50’de bir şahsa ait evin banyo-tuvalet odası içerisinde bulunan elektrikli şofbenin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Ev sakini, çevre halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında; elektrikli şofben yandı, duvarlar ve fayanslar ise islendi.

- Park halindeki araçta yangın çıktı

Gazimağusa'da, saat 19.00 sıralarında park halinde bulunan bir araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor aksamları, ön cam ve göğüs kısmı tamamen yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.