Çamlıbel ve Gazimağusa’da, dün, çıkan yangınlar zarara neden oldu.
Polis basın bültenine göre, Çamlıbel'de saat 13.50’de bir şahsa ait evin banyo-tuvalet odası içerisinde bulunan elektrikli şofbenin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Ev sakini, çevre halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında; elektrikli şofben yandı, duvarlar ve fayanslar ise islendi.
- Park halindeki araçta yangın çıktı
Gazimağusa'da, saat 19.00 sıralarında park halinde bulunan bir araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor aksamları, ön cam ve göğüs kısmı tamamen yandı.
Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.