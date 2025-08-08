Çanakkale'de başlayan yangın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne dayandı. Öğrencilere kampüsü boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı.

Yangın Büyüdü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Gelişme: Öğrencilere Kampüsü Boşaltın Uyarısı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Üniversite yönetimi, kampüste bulunan öğrencilere ani bir uyarı yaparak alanı terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kampüste bulunan öğrenciler, SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilirken, kampüsün Çanakkale'de Sarıcaeli köyü yakınlarında arazi de başlayıp ormana sıçrayan yangından dolayı boşaltılması istendiği açıklaması yapıldı.

Çanakkale Sarıcaeli köyü yakınlarında başlayan yangın Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'ne dayandı. Rektörlükten öğrencilere yangından dolayı kampüsü boşaltma uyarısında bulunuldu.